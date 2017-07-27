Münih Renato Sanches'i kiralamak istiyor

Bayern Münih forması giyen Renato Sanches konusunda kulüp CEO'su Karl-Heinz Rummenigge açıklamalarda bulundu.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Serie A devi Milan'ın kadrosuna katmak istediği ve görüşmeler yaptığı Sanches hakkında konuşan Karl-Heinz Rummenigge ilginç ifadeler kullandı. Karl-Heinz Rummenigge genç oyuncuyu bir yıllık kiralık göstermeyi planladıklarını ancak Sanches'in bunu istemediğini söylerken ''Sanches ayrılmak istemiyor ama daha fazla oynamak istiyor. Eğer kiralık giderse Bayern için önemli bir oyuncu olabilir. Ona düşüncemizi de söyledik'' şeklinde konuştu.

MİLAN'A GİDEBİLİR

Sanches geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili konuşmuş ve Milan tercihini düşünebileceğinin sinyallerini vermişti. Genç oyuncu konuyla ilgili ''Bayern'deki ilk yulımdan ben de memnun değilim. Tabii ki daha çok oynamak istiyorum. Milan ilginç bir opsiyon olabilir'' ifadeleirni kullanmıştı.