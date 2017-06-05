Murat Akın 8. kez Süper Lig'de

TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Göztepe, Eskişehirspor'u penaltı atışları sonunda 3-2 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

Büyük çekişmeye sahne olan finalin 86. dakikasında oyuna giren Göztepeli futbolcu Murat Akın, TFF 1. Lig'deki 8. şampiyonluğunu elde etti.

HER TAKIMLA SÜPER LİG'E ÇIKTI

Bugüne kadar TFF 1. Lig'de oynadığı her takımla Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Murat Akın, 2008-2017 yılları arasında 7 farklı formayla 8 kez mutlu sona ulaşmış oldu.

2008-2009 ve 2011-2012 sezonlarında Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı başaran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu; 2011'de Orduspor, 2013'te Konyaspor, 2014'te o dönemki adıyla İstanbul BŞB, 2015'te Kayserispor ve geçen sezon Karabükspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu sezona İsviçre'nin FC Wil 1900 ekibinde başlayan Murat Akın, devre arasında transfer olduğu Göztepe ile de Süper Lig'e yükselmeyi başardı ve TFF 1. Lig'de 8. kez şampiyonluk gördü.

Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı