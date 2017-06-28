Murat Gürbüzerol Erzurumspor'da

Erzurum temsilcisinde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Samsunspor'un sözleşmesini sona erdirdiği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına varan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi.

BAŞKAN BAŞARI DİLEDİ

Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, transfer komitesinin başarılı bir kadro kurmak için çalıştığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zirveye oynayacağı ve başarılı olacağı bir kadro oluşturmak için transfer çalışmasına önem veriyoruz. Murat Gürbüzerol kardeşimize kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Murat Gürbüzerol, konuşmanın ardından kendisini 2 yıllığına mavi-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.