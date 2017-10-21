Muratbey Uşak Daçka'yı devirdi

Ege temsilcisi, bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise ikinci yenilgisini yaşadı.

DAÇKA DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikayı 9-6 önde geçti. Johnson ve Bell'in sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka, müsabakanın ilk periyodunu 20-15 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Markota ve Ofoegbu ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 15. dakikada 30-30 eşitliği sağladı. İlerleyen bölümde savunmada ve hücumda etkili olan Darüşşafaka, devreyi 4 sayı avantajla 40-36 önde bitirdi.

KAZANAN UŞAK OLDU

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha iyi başladı, ancak Darüşşafaka skordaki üstünlüğünü korudu. 25'inci dakikayı 46-45 önde geçen konuk ekip, pota altından sayı üretmeye çalışan rakibi karşısında final periyoduna 58-55 üstün girdi.

Çekişmeli geçen son periyotta iki takım da etkili hücum etti. Muratbey Uşak, karşılaşmadan 84-80 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi, 23 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Damir Markota oldu.