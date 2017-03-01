Murray Sharapova'nın peşinde

Murray, Sharapova'nın meldonium kullandığı için dopingle suçlandığı dönemde "Bunun geçerli bir özrü, bahanesi olmaz. Doping suçtur. Suç varsa cezası da olmalıdır." demişti.

Britanyalı tenisçi, son olarak doping cezası sona eren tenisçilere turnuva organizatörlerinin wild-card vermemesi gerektiğini söyledi.

WİLD-CARD VERİLMEMELİ

2016'daki Avustralya Açık sırasında meldonium kullandığı belirlenen Sharapova, 15 ay ceza almıştı. Bu ceza nedeniyle sıralamada gerilemesine karşın, Stuttgart, Madrid ve Roma'daki turnuvaların organizatörleri Sharapova'ya wild-card hakkı tanıyacaklarını duyurmuşlardı.

Nisan sonunda cezası dolacak olan Sharapova'nın 2004'te şampiyon olduğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılıp katılamayacağı ise merak konusu.

Murray işte bu konuda "Teniste kaybettiğiniz yere dönebilmek için çok çalışmalısınız. Büyük turnuvaların organizatörleri, büyük isimler gelince daha çok bilet satacaklarını düşünüyorlar. Nisan ayından Wimbledon'a kadar sıralamada yükselecek zaman var. Onun da (Sharapova) bunu başarması mümkün. Eğer yapamazsa, o zaman karar Wimbledon'ın... Elbette uzun uzun düşüneceklerdir; verecekleri kararın insanları nasıl etkileyeceğini, insanlara neler düşündürteceğini göz önüne alacaklar ve kendilerince en doğru kararı vereceklerdir." açıklamasını yaptı.