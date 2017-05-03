Murray: Sharapova'ya ayrıcalık yapılmasın

Erkeklerde dünya 1 numarası unvanını elinde tutan Murray, Shrapova'ya ayrıcalık yapılmasına karşı.

FRANSA AÇIK İÇİN TARTIŞMALAR BAŞLADI

Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının ardından Stuttgart Açık'ta kortlara döndü. Rus tenisçinin, sezonun 2. Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ta eleme turlarına katılması için ilk 200’e girmesi gerekiyordu. Bu nedenle Stuttgart Açık'ta finale yükselmesi gereken Sharapova, yarı finalde elenince 262. basamakta kaldı.

Bu da Sharapova’nın 28 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a ancak özel davetle katilabileceği anlamına geliyor. Fransa Tenis Federasyonu, Sharapova'ya özel davetiye verilip verilmeyeceğini 16 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

ANDY MURRAY DE DAHİL OLDU

Tartışmalar ise şimdiden başlamış durumda. Zira Fransız yetkililerin, turnuvanın izlenirliğini artırmak için Sharapova'ya özel davetiye göndereceği söyleniyor. Tartışmalara katılan son isim erkeklerde dünya 1 numarası unvanını elinde tutan Andy Murray oldu.

Murray, Sharapova'ya ayrıcalık yapılmasını karşı. Fransa Açık’ın izlenmek için, küçük turnuvaların aksine Sharapova gibi bir yıldıza ihtiyaç duymayacağını düşünen Murray; "Sharapova çok uzun bir süreden sonra katıldığı ilk turnuvada yarı final oynadı. Bu durum zaten formunu koruduğunu gösteriyor. Birkaç ay içinde zaten Grand Slam’lere katılmak için yeterli puanı toplayacaktır. Bu yüzden Fransa Açık'ta özel davetiye ile mücadele etmesine gerek olmadını düşünüyorum" dedi