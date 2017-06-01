Muslera 200. maçına çıkıyor

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçta görev alması durumunda ikinci kez "dalya" diyecek.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçında veren Muslera, 2013- 2014 sezonun 33. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri müsabakada 100. maçını oynadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen tecrübeli kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı 6 sezonda birçok önemli başarı ve rekora imza attı.

199 MAÇTA 206 GOL YEDİ

Galatasaray, Fernando Muslera'nın görev aldığı 199 Süper Lig maçında 206 gol yedi. Bu müsabakaların 69'unda kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 130'unda ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı.

BİR GOLÜ VAR

Fernando Muslera, kaledeki başarılı performansının yanı sıra sarı-kırmızılı forma altında bir kez de gol sevinci yaşadı. Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuştu.

Muslera, Galatasaray forması ile en fazla Süper Lig maçına çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip. Uruguaylı file bekçisi, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçta Zoran Simovic'in bu alandaki rekorunu egale etmişti. Simovic, 1984-1990 yılları arasında 6 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 188 lig maçında görev yapmıştı.

10 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 10 kez kupa kaldırdı. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takım ile 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında lig, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Ziraat Türkiye Kupası, 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında ise TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Muslera, 10 kupayla Gheorghe Hagi'de olan Galatasaray'ın en çok kupa kaldıran yabancı futbolcu rekorunu da egale etti.