Muslera baba oluyor

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera ile güzel eşi Patricia Callero mutluluklarına diyecek yok.

İkilinin, 6 ay önce başladığı tüp bebek tedavisi sonuç verdi. Muslera ve eşinin Ekim 2016'da çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladığını yazan Takvim, Callero'nun 7 haftalık hamile olduğu bilgisine ulaştı.

KASIM AYINDA KUCAKLARINDA

Sıkıntısız bir hamilelik süreci geçiren Uruguaylı modelle eşi Fernando Muslera, bu güzel haberi şimdilik herkesten gizlemeyi tercih ediyor.

Tüp bebek tedavisine Zincirlikuyu'daki bir klinikte başladığı iddia edilen ikili, bebek haberini alınca mutluluktan havalara uçtu. Bu arada bebeğin ve annenin çok sağlıklı olduğu öğrenilirken ikilinin Kasım 2017'de çocuklarını kucaklarına almaları bekleniyor.