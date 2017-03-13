Muslera'dan Selçuk Şahin'e gönderme

Gençlerbirliği karşısında iki penaltının birini kurtaran, bununla birlikte birçok pozisyonu çıkaran Muslera, Uruguay basınına konuştu.

PENALTIDAN GOL ATANI TANIMIYORUM

Penaltılardan birini gördüğünü ancak arkadaşlarının ikisinin de doğru olduğunu söylediğini dile getiren başarılı file bekçisi, “Kurtardığım penaltıda atanı videodan izlemiştim. İkinci penaltı atanı ise tanımıyordum. Arkadaşlarım bana aynı yere atlamamı söylediler” diye konuştu.

SELÇUK ŞAHİN: G.SARAY'A GOL ATMAYI SEVİYORUM

Selçuk ise maç sonu yaptığı açıklamada, ''Keyifli bir maç oldu. İyi oynayarak puan almaya gelmiştik. İyi başladık, zaman zaman Galatasaray'a karşı bocaladık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı sonunda gol yedik, telafi edemedik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz. Penaltıda topu ben istedim. Ligde golüm yoktu ayrıca Galatasaray maçlarında gol atmayı severim, 2. penaltıyı Serdar'dan ben istedim. Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim. Vurdum gol oldu ama neticede bir işe yaramadı." demişti.





BEŞİKTAŞ'I YAKALAMAK ZOR

Öte yandan ligi değerlendiren Muslera, “Beşiktaş’ı yakalamak zor ama son haftaya kadar elimizden geleni yapacağız. En azından Avrupa’ya gitmek için ikinci olmalıyız” dedi.