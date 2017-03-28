Muslera: Burası benim evim

Muslera puan tablosundaki kötü duruma rağmen camiaya umut dolu mesajlar verdi.

"ADANASPOR MAÇI BÜYÜK BİR FIRSAT"

Beyaz sayfa açmanın kendi ellerinde olduğunu söyleyen Uruguaylı file bekçisi; "Adanaspor maçı bizim için çok önemli bir fırsat. Eğer bu maçı kazanır ve galibiyet serisine geçersek ligi iyi bir yerde bitirebiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni sözleşme teklifine hazır olduğunu da yineleyen Muslera;"Daha önce de söyledim. Burası benim evim." ifadesini kullandı.

Bu sezon da çok başarılı bir performans gösteren Fernando Muslera ünlü spor giyim markasanın reklam yüzü oldu.