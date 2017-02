Muslera G.Saray'dan sonra gideceği takımı açıkladı

GS TV'ye konuşan Muslera, sarı-kırmızılı ekibe ilk geldiğinde bu kadar önemli bir başarı yakalayabileceğini düşünmediğini söyledi.

Mulsera, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra futbolu Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımında bırakmak istediğini söyledi.

AVRUPA DEFTERİNİ G.SARAY'DA KAPATACAĞIM

"Futbolda her an her şey olabiliyor. Yıllar geçti. Galatasaray formasıyla elde edilen başarılar sonrası bu noktaya geldik. Daha çok oynamak istiyorum. Böylece bu rekor bir daha kırılmasın. Galatasaray benim evim, ailem. Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Galatasaray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbolu başladığım kulüpte (Montevideo Wanderers) bırakmak istiyorum. Şimdilik planlarım bu yönde."