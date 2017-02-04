Muslera ile 3 yıl daha

İç transferde Bruma ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera de sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Muslera'nın 2018'de sona erecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmaya karar veren Galatasaray cephesi oyuncunun menajerini Türkiye'ye davet etti. Fonseca'nın bu ay içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Muslera için teknik heyette, "35 yaşına kadar bu performansını korur'' görüşü hakim. Yönetim de 3 milyon 575 bin Euro garanti ücretini yeni sözleşmede ödemeye devam etmeye hazır.

MAAŞ DEVAM, MAÇ BAŞI DEĞİŞİYOR

Ancak 20 bin Euro maç başı parasının beraberlik ve galibiyete göre düzenlenmesi söz konusu. Geçen sene Patricia ile evlenen Muslera da kendisine uğurlu geldiğini düşündüğü İstanbul'da baba olmanın hayalini kuruyor. Öte yandan Muslera 4 lig maçında daha oynarsa kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı kalecisi olacak.