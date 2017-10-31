Muslera: Kimseye küfür etmedim

Trabzon maçında kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme yapığı itiraz sonrası sarı gören Fernando Muslera'nın, kendi dilinde küfür ettiği şeklindeki iddialara Uruguaylı eldiven karşı çıktı.

"KENDİ KENDİME SÖYLENDİM"

Gazete Habertürk'ün haberine göre Aslan'ın 1 numarasının, "Ben asla hakeme ya da bir başkasına küfretmedim. Pozisyonun devamında yerime sadece dönerken kendi kendime söylendim" dediği bildirildi.

Caner Erkin vakasından sonra talimat değişmiş, "dudak okuma yoluyla ceza"nın yolu açılmıştı. Bu hafta Başakşehir-Akhisar maçında Emre Belözoğlu'nun rakibine, Trabzon-G.Saray maçında da Muslera'nın hakeme küfrettiği iddiaları sosyal medyada çok konuşuldu. Tartışılan düzenlemenin ardından Hukuk Kurulu'nun, özellikle yabancı oyuncular konusunda nasıl bir yöntem izleyeceği merak konusu oldu.