Muslera: Kırık bir parmak beni durduramayacak

Geçtiğimiz günlerde sol el serçe parmağını kıran Muslera'dan Galatasaray taraftarına sevindirici haber geldi.

KIRIK PARMAK BENİ DURDURAMAZ

Başarılı kaleci parmağında kırık olmasına rağmen sürpriz bir kararla Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Uruguaylı kaleci de sosyal medya hesabından "Kırık bir parmak, beni durduramayacak." yazarak eldiivenlerinin fotoğraflarını paylaştı.

ÖZEL TASARIM YAPILDI

İlk olarak Uruguaylı file bekçisi eşi Patricia’nın, sosyal medya üzerinden kaleci eldivenini yeniden diktiği fotoğrafı göstererek, “Benim oynayabilmem için çok çabalıyor” mesajını yazdı. Ardından Muslera'nın sol eline özel bir eldiven tasarlandı ve başarılı filebekçiye yollandı.