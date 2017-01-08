Muslera: Konyaspor maçında oynamak istiyorum

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız kalecisi Fernando Muslera, Suudi Arabistan yolculuğu öncesi, takımın kamp yaptığı Sueno Hotels Deluxe Belek'te GSTV'nin sorularını yanıtladı.

HEDEFİMİZ MAÇA YETİŞMEK

Nando, sakatlığı ile ilgili detaylı bilgi verdi ve "Bir kaleci egzersizinde top önce direğe sonra elime çarpınca böyle bir sakatlık gerçekleşti. Hem doktorumuzla hem kaleci antrenörümüzle hazırladığımız bir program var. Kalecilik anlamında yapabildiğim hareketler yok ama fiziksel antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefimiz Konya maçına yetişmek, umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.