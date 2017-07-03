Muslera: Kulübü oyuncular yönetmiyor

Yeni sezon hazırlıkları için Slovakya'ya giden Galatasaray'da, başarılı kaleci Fernando Muslera basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Birçok konuya değinen Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılı kulübün bazı oyuncu grupları tarafından yönetildiği söylentisine tepki gösterdi.

KULÜBÜ OYUNCU GRUBU YÖNETMİYOR

Basında çıkan haberleri de değerlendiren Muslera, "Basının yönlendirilmesi, içeride yaşanan olayları bilmeden haberler yapılıyor. Bu canımı acıtan bir konu. Kulübü oyuncular yönetiyor diye bir durum yok. Kulübü oyuncular yönetmiyor ama mutlaka fikrine danışılan oyuncular vardır.

Bir oyuncunun kulübü yönetmesi gibi bir durum Galatasaray için değil, diğer kulüplerde de olamaz. Böyle finansal gücümüz de yok.Böyle bir sorunun sorulması da iyi oldu. İnsanlar soyunma odasında yaşananları bilmeden böyle haberler yazıyorlar. Ama bu doğru değil" dedi.





SNEİJDER'İN KALMASINI İSTERİM

Sneijder'in takımdan ayrılacağı yönündeki çıkan haberleri de yorumlayan Uruguaylı file bekçisi, "Wesley benim çok iyi, çok yakın bir arkadaşım. Uzun zamandır beraberiz ve önemli başarılara imza attık. Bu konuda kararı ben verecek olsam Wesley'in uzun yıllar kalmasını isterim, hatta kariyerini burada bitirmesini isterim. Bu benim değil de yönetimin ve Sneijder'in birlikte oturup konuşup karar vereceği bir konu. Bana kalsa burada kariyerini noktalamasını isterim" şeklinde konuştu.



