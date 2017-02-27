Muslera rekoru egale etti ödülünü Simoviç'ten aldı

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisiyle 188. lig maçına çıkarak bir diğer efsane kaleci Simoviç'in en çok maça çıkma rekorunu egale etti.

ÖDÜLÜNÜ SİMOVİÇ'TEN ALDI

Muslera, Beşiktaş derbisi öncesi ödülünü Simoviç'in elinden aldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın tarafından da Simoviç'e plaket takdim edildi.

Plakette "Sarı kırmızı formayla geçirdiğiniz altı senedeki üstün başarılarınız; sarı kırmızılı camiaya katkılarınız ve efsane kaleciler geleneğimizi sürdürdüğünüz için teşekkür ederiz" yazıldı.