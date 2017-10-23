Muslera: Sarı kartlar adil mi bakmak gerek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı.

Sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera maçı değerlendirdi. "Galatasaray bugün neyi iyi yapamadı?" sorusunu yanıtlayan Muslera, "Maça iyi başladık. Badu ve Fernando ile iyi toplar çıkardık. Baskılarımızı doğru zamanlarda yaptık. Bafe ile pozisyonlar bulduk. Sarı kartlar adil mi, gerekli mi gereksiz mi bakmak lazım. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Daha sonra 10 kişi kaldık ve ister istemez defans yaptık" yanıtını verdi.