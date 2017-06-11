Muslera: Tudor başarılı olacak

Galatasaray taraftarlarının sevgilisi olan Muslera, önemli açıklamalarda bulundu.

"TUDOR İYİ İŞLER YAPACAK"

Tudor'la uzun süre çalışma fırsatı bulamadıklarını belirten Muslera; "Gerçekten iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Evet genç bir hoca olabilir ama iyi bir teknik adam ve geleceğinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray çok büyük ve önemli bir kulüp. Kendisi için de çok büyük bir fırsat.





Çok kişilikli çok karakterli bir insan. Bu tip takımlarda sizi yöneten insan önemli, bu yüzden kişilikli ve karakterli olması kritik nokta. Bu sene kısa bir zaman çalıştık ama seneye gelenlerle gidenlerle başka bir takım kurulacak. O takımla beraber de Tudor'un iyi işler yapacağını düşünüyorum." dedi.

SÖZLEŞME KONUSU

Galatasaray'daki geleceği için de konuşan başarılı kaleci; "Şu an için öyle bir görüşmemiz olmadı. Ama bizim kulüple artık uzun yıllardan sonra öyle bir bağımız oluştu ki, oyuncu kulüp ilişkisinden ziyade bir dosluk bağı... O yüzden sözleşme konusunda herhangi bir stres yaşamıyoruz. Doğru zaman geldiğinde o teklif yapılacaktır." şeklinde konuştu.