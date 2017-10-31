Muslera ve Valbuena küfürden PFDK'lık oluyor

Geçen hafta oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında Hakem Mete Kalkavan'a yönelik küfürlerinin ardından TFF'nin sözlü eylemlerle değiştirdiği talimat Muslera ve Valbuena'yı ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Düne kadar talimatta olmadığı için benzer eylemler konusunda disiplin işlemi yapamayan ancak geçen hafta deliller maddesine, "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde resmi yayıncı kuruluş görüntüleri izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilir" ilavesini yapılmasının ardından Galatasaray kalecisi Muslera'nın Trabzonspor maçında, Fenerbahçeli Valbuena'nın da Kayserispor maçında rakip takım teknik direktörüne karşı küfür şeklinde algılanan sözleri TFF'nin radarına takıldı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

TFF Hukuk Müşavirliği'nin her iki oyuncuyla ilgili farklı kamera açılarından görüntüleri yayıncı kuruluştan istedi.

İÇTİHATİ PFDK BELİRLEYECEK

Talimatta yaptığı değişiklikle bundan böyle Valbuena ve Muslera gibi gündeme gelen vakaları PFDK'ya gönderme kararı alan federasyon, bu maddenin uygulanması konusunda da PFDK'nın içtihatine göre hareket edecek.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Valbuena ve Galatasaraylı Muslera'nın kameralara yansıyan sözlerinden dolayı her iki futbolcuyu da bu akşam saatlerinde "sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı" PFDK'ye sevk edecek. PFDK'ya sevklerin ardından TFF de Valbuena ve Muslera ile ilgili savunma isteyecek PFDK da perşembe günü yapacağı toplantıda hem talimat değişikliği ile ilgili (sözde eylemler konusunda) içtihatını belirleyecek hem de Valbuena ve Muslera kararını verecek.

BİR BENZERİ "ERTELEME"DE YAŞANDI!

Geçmişte "erteleme maddesi" ile ilgili Fahri Gültekin başkanlığındaki disiplin kurulu, "erteleme, disiplin kurulunun gündeminde olamaz" diyerek hiçbir erteleme kararının talebini kabul etmeyerek bu yönde bir içtihat belirlemişti ve PFDK'nın erteleme olayını üzerinden atmasının ardından "erteleme taleplerine" sadece Tahkim bakmıştı.

(Görüntüler beİN Sports'tan alınmıştır)

FİKRET ORMAN KARŞI ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Başakşehir, Galatasaray gibi bir çok maçta görüntüden durumlar var. Buna göre ceza verirseniz futbola zarar verirsiniz. Hakemlerin otoritesi elinden alınıyor. Benim taraftarım da şimdi 'x kulübüne ceza verin' diyor. Bize yaptığınızı onlara yapın demiyoruz. Bu doğru değil. Düzeltsinler. Caner ile alakalı hukuk neyse ona göre karar verilsin. Kamuoyuna göre ceza verilmesin. Burada alınan karalar Kamuoyu tepkisine göre veriliyor. Bunu eleştiriyorum." dedi.

FUTBOLDA BÖYLE ŞEYLER OLUR

Orman, "Maç oynandığı sürece bu olaylar devam edecek. Futbolun içerisinde anlık şeyler var. Dünyanın her yerinde var." şeklinde konuştu.