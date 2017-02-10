Muslera: Volkan Demirel'in taraftar olması normal

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Kayserispor maçından önce basın mensuplarının karşısına çıktı.

Galatasaray'daki geleceğine değinen başarılı kaleci Muslera, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel hakında da konuştu.

VOLKAN'A SAYGI DUYUYORUM

Volkan Demirel hakkında konuşan Muslera, "Röportajımda Volkan Demirel ile ilgili bir şey söylemedim. Volkan Demirel'in Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Mutlaka bazı reaksiyonları verebilirsiniz, taraftarlık reaksiyonu bu. Abartmamak lazım, konuları saptırmamak lazım. Volkan Demirel'e saygı duyuyorum. Dubai'de Volkan Demirel ile beraberdik, Cenk Tosun da vardı. Benim eşimle Volkan Demirel'in eşi de sohbet etti. Gayet iyi insanlar, bizim açımızdan sorun yok" dedi.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM

Galatasaray'dan sözleşme yenileme teklifi gelmesi durumunda kabul edeceğini ifade eden Muslera, "Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, ben Galatasaray'da mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelirse de ve Galatasaray da buna sıcak bakarsa düşünebiliriz. Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak, en önemli şey bu" şeklinde konuştu.