Muslera'dan 5 yıllık imza

Bruma'yı satma ihtimali olan Galatasaray'da Sneijder'in geleceği belirsizliğini korurken, Muslera'dan taraftara iyi haber geldi. Eşi Patricia Callero'nun hamile olduğunu öğrenen Uruguaylı kalecinin, Galatasaray'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İstanbul'un kendisine uğurlu geldiğini düşünen başarılı kaleci burada baba olmanın planlarını yapmaya başladı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Tudor'un 'Satılamaz' listesindeki tek futbolcu olan Muslera ile kısa süre içerisinde nikah tazeleneceği öğrenildi.

MAÇ BAŞI GALİBİYET OLARAK DEĞİŞECEK

Galatasaray'da yılda 3 milyon 575 bin Euro garanti para kazanan Uruguaylı kaleci ile aynı şartlarda 4 ya da 5 yıllık yeni anlaşma yapılacak. Yeni sözleşmesinde sadece 20 bin Euro olan maç başı parasına galibiyet şartı koşulunun getirilmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı forma altında 5 sezonu geride bırakan Fernando Muslera, İtalya Serie A'da 4 sezon Lazio forması giymiş ve şampiyonluk sevinci yaşadığı 2011 Copa America'nın ardından Florya'nın yolunu tutmuştu.