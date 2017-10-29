Muslera'dan hakeme küfür

Hakeme küfür eden Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza ile TFF, talimat değişikliğine gittiğini açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, artık hakemlere küfür eden futbolcuları affetmeyeceklerini belirtmesinin ardından bir küfür olayı daha yaşandı.

TFF'nin açıklamasının bir kaç gün ardından oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında bir Caner Erkin vakası daha yaşandı.

GÖZLER TFF'DE; CEZA GELECEK Mİ?

Galatasaray kalecisi Muslera, kendisine sarı kart gösteren hakem Halis Özkahya'ya İspanyolca küfür ederken görüntülendi.