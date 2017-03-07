Muslera'dan Şansal Büyüka'yı sıkıştıran soru

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maç sonrasında Muslera konuştu.

İHTİYACIMIZ OLAN BİR MAÇTI

"Çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Galatasaray takımı olması gereken gibi bugün fedakarlık eden, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan bir Galatasaray vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum"





STÜDYOYA HAKEM SORUSU

Yayıncı kuruluş muhabirine stüdyoya iletilmek üzere bir soru soran Muslera; "Hakemlerin bu sarı kart pozisyonundaki kriterlerini merak ediyorum. Bruma dokunmadım diyor. Sarı kart gördü. Carole'ün sakatlandığı pozisyonda kart bile yoktu." dedi.

"MUSLERA HAKLI"

Bunun üzerine Şansal Büyüka: "Muslera haklı, Bruma'ya verilen sarı kart haklı. Fakat Antalyasporlu oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Kararalar arasında çelişki oluşuyor" diyerek cevap verdi.

Muhabirin cevabı iletmesinden sonra Uruguaylı yıldız; "Benim değinmek istediğim konu kriterdi. Bizde insanız. Hakem de hata yapabilir. Kriter 1 tane olmalı" dedi.