Muslera'dan taraftara: Hayatımın en kötü anıydı

Alınan kötü sonuçlardan sonra yönetime ve takıma tepkili olan Galatasaray taraftarı Antalya’da sert bir protesto gerçekleştirdi.

Takım gelmeden önce Antalya Havalimanı önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, “Yönetim istifa, o koltuk tapulu malınız değil” şeklinde sloganlar attı.

TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRMIŞLARDI

Futbolcular havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Oyuncular otobüse bindikten sonra taraftarlar, otobüsün peşinden koşarak protestolarını sürdürüp, aracı da yumrukladı. Sonrasında kendi aralarında ve polisle kavga etti. Polisin kavgayı yatıştırmasının ardından futbolcular konaklayacakları otele hareket etti.,

HAYATIMIN EN KÖTÜ ANLARINDAN BİRİYDİ

Havaalanında yaşananların ardından Başkan Dursun Özbek kafiledeki isimlerle görüşerek bilgi aldı. Olayın tüm yönetimde infial oluşturduğu ve gerginlik seviyesinin arttığı belirtildi. Futbolcuların morali de taraftar tepkisinin ardından bir hayli bozuldu. Bazı isimlerin büyük panik yaşadığı öğrenilirken, Muslera’nın “Hayatımın en kötü anlarından biri” ifadesini kullandığı belirtildi.