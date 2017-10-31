Muslera'nın durumu polise bağlı

Beşiktaşlı Caner Erkin’in küfürden dolayı 6 maç ceza alması ile birlikte Türk futbolunda yeni bir tartışma başladı.

-Bu cezalar nasıl verilecek?

-Futbolcunun küfür ettiği nasıl tespit edilecek?

-Futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) kim sevk edecek?

-Futbolcu yabancı dilde küfür ediyorsa bu nasıl tespit edilecek?

Bu tartışma devam ederken, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Muslera’nın küfür ettiği iddiası gündeme geldi.

- Caner'e 6 maç ceza verilmesi, Muslera'ya da ceza verilecek mi sorusuna akıllara getirdi.

KRİTERLER BELLİ OLMADI

Hürriyet'in haberine göre; TFF'nin yeni uygulaması olan görüntüden ceza vermek için kriterler henüz belirlenmedi.

Futbolcuları, disiplin suçlarından dolayı Disiplin Kurulu'na disiplin müfettişleri sevk ediyor. Bu müfettişler, hakem, temsilci ve gözlemcilerden gelen raporlarla birlikte artık yayıncı kuruluştan alınan görüntüleri inceliyorlar ve ona göre karar alıp oyuncuyu Disiplin Kurulu’na sevk ediyorlar. Başkan ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesinin böyle bir yetkisi yok. Ayrıca, disiplin müfettişleri herhangi bir olayda PFDK'ya sevk etmeye gerek görmese dahi, PFDK re’sen bu olayı gündemine alıp ceza verebilecek.

ŞÜPHELENİLEN EYLEMLER DİSİPLİNE GÖNDERİLECEK

TFF'nin talimat değişikliğinden sonra disiplin müfettişleri şüphelendiği her şeyi (eylemi) Disiplin Kurulu'na gönderecek, kararı ise Disiplin Kurulu verecek.

Muslera örneğinden yola çıkarsak, Disiplin Kurulu şu şekilde karar verecek;

Muslera küfür mü etti? Ettiyse kime etti?

1-) Kendi kendine mi?

2-) Hakeme mi?

3-) Takım arkadaşına mı?

4-) Rakibe veya rakip takıma mı?

5-) Seyirciye mi?

Bunların kararını almak ve verilecek cezayı belirlemek artık Disiplin Kurulu'nun elinde.

TFF HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLADI

Federasyon tarafından, Disiplin Kurulu'nun önü tamamen açılmış durumda. Kurul, her türlü araştırmayı yaptırmaya ve uzman kişilerle çalışmaya yetkili olacak.

Yabancı dilde sarf edilen bir sözün küfür olup olmadığı, küfür ise ne dendiği, kime edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi, dudak okuma uzmanları, ve Adli Tıp gibi kurumlarla çalışılarak karar bağlanarak. Buradan çıkan sonuçlardan sonra kurul, edilen küfüre göre bir ceza belirleyecek