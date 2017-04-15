Muslera'nın sözleşme teklifine cevabı

Beyefendi kişiliği, sempatik tavırları ve kaledeki başarılı kurtarışlarıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'dan sevindirici bir haber geldi.

Geçen gün ‘Yılın Sporcusu' ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alan Uruguaylı kaleci ile yeni bir sözleşme imzalanacak, hem de ömürlük…

1 senelik daha sözleşmesi bulunan Nando'dan çok memnun olan Özbek, başarılı kaleci ile yeniden masaya oturacak.

4 SENE DAHA UZATILACAK

2011 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından Lorik Cana artı 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilen Muslera'nın kontratı 4 sene daha uzatılacak.

Böylece, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden birisi olarak gösterilmeye başlanan Nando, 35'ine kadar (2023) Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

3.5 milyon Euro'luk maaşında oynama yapılmayacak olan Muslera, maç başı ücreti yerine puan sistemine dahil edilecek.

YENİ EV ARAYIŞINA BAŞLADI

İçimizden birisi olmaya başlayan Muslera, eşi Patricia ile birlikte yeni bir ev bakmaya başladı bile. Türkiye'de çok mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı oyuncunun da ayrılmaya niyeti yok.

İstanbul'da yeni bir eve taşınmaya hazırlanan Nando'nun bu arayışı da kalma ihtimalini güçlendiriyor. Hayalinin Premier Lig olduğunu her fırsatta dile getiren Muslera, bir İngiliz devi astronomik rakamlarla kapıyı çalmazsa futbolu Galatasaray'da bırakacak.