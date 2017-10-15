Muslera'ya özel izin

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

MUSLERA ÖZEL İZİNLİ

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başlarken, özel izin alan Fernando Muslera idmana katılmadı.

Uruguay Milli Takımı ile iki maç oynayan, uzun yolculuk sonrasında Türkiye'ye dönen ve sadece bir idmanla Atiker Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Muslera, Igor Tudor'un izniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.