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Mustafa Akçay: Abdullah Avcı intikam alıyor

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'da başarılı olamadığı için hırs yaptığını söyledi.

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Mustafa Akçay: Abdullah Avcı intikam alıyor

Fanatik gazetesine konuşan Mustafa Reşit Akçay, Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

İşte Akçay'ın sözleri:

İNTİKAM ALIYOR

“Bence Abdullah hoca özellikle A Milli Takım’da yaşadığı tecrübeleri çok olumlu bir kanala akıtarak telafi etti. Orada kaybettiklerini geri aldı. Bu da onun hakkıydı. O dönemde yaşadıkları çok kabul edilebilir değildi. Tekrar bir intikam alır gibi Başakşehir’le birlikte bir çıkış yakaladı. Umarım her antrenör böyle başarılar yaşar”

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