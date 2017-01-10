Mustafa Akçay: Abdullah Avcı intikam alıyor

Fanatik gazetesine konuşan Mustafa Reşit Akçay, Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

İşte Akçay'ın sözleri:

İNTİKAM ALIYOR

“Bence Abdullah hoca özellikle A Milli Takım’da yaşadığı tecrübeleri çok olumlu bir kanala akıtarak telafi etti. Orada kaybettiklerini geri aldı. Bu da onun hakkıydı. O dönemde yaşadıkları çok kabul edilebilir değildi. Tekrar bir intikam alır gibi Başakşehir’le birlikte bir çıkış yakaladı. Umarım her antrenör böyle başarılar yaşar”