Mustafa Cengiz başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'da başlatılan imza kampanyasına ben de imza atarak destek verdim. Dursun Özbek seçime giderse ben adayım." dedi.

FUTBOL AKLI OLARAK DROGBA

Başkan olması halinde Florya'dan çıkmayacağını söyleyen Cengiz, futbol aklı olarak da Didier Drogba'yı göreve getireceğini söyledi.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, 1949 yılında Gaziantep Nizip’te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Nizip’te, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Köy Kalkınma Kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

EN GENÇ GENEL MÜDÜR OLDU

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamudan ayrıldı ve özel sektörde dış ticaret alanında çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet gösteriyor.