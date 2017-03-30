Mustafa Denizli: Buradaki heyecan Süper Lig'de yok

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Denizli, bu hafta deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

"LİDER OLMAK İSTİYORUZ"

Bandırmaspor maçının kendileri için şampiyonluk yolunda önemli olduğunu vurgulayan Denizli, şöyle konuştu: "Takımımız fizik ve mental olarak iyi durumda. Bu hafta ve gelecek haftayı en sağlıklı şekilde değerlendirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Bandırmaspor maçı inşallah düşündüğümüz gibi geçecek. Bu şehir ve biz bunu yaşayacağız. Bu mutlu görüntü devam edecek. Şu anda üçüncü sıradayız. Birinci sıraya çıkmak istiyoruz. Bazı takımlar hocalarını değiştirdi. Oralara da deneyimli ve başarılı teknik adamlar geldi. Bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde göremiyoruz. Sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil. Şehrimiz, insanımız, taraftarımız ve stadımızla bu heyecanı yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz."

"ESKİŞEHİR MİLLİ MAÇLARA HAZIR"

Denizli, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de yaptığı özel karşılaşmada, kentteki taraftarların ay-yıldızlılara verdiği desteğin önemli olduğunu ifade etti.

Eskişehir'in, hazırlık maçında ortaya koyduğu tablonun dikkat çekici olduğunun altını çizen Denizli, "Bundan sonraki puan ve grup maçlarında olağanüstü görüntüler olacaktır. Eskişehir, bunu hak eder. Şehir buna hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.