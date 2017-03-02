Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı

Eskişehirspor'da Boluspor mücadelesi öncesinde antrenmanda şok bir gelişme yaşandı...

Antrenman sırasında ayağına darbe alan Erkan Zengin buz tedavisi için kenara geldi.

NEDEN KENDİ BAŞINA ÇIKIYORSUN

Bu sırada sinirlenen Teknik Direktör Mustafa Denizli oyuncusuna 'Neden kendi başına kenara çıkıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

SÜRESİZ KADRO DIŞI KALDI

Yaşanan bu tartışmanın ardından ortam gerildi Denizli, Erkan Zengin'i Boluspor maçının kadrosundan çıkardı.

Yönetimle görüşmeyi düşünen Mustafa Denizli'nin Erkan Zengin'i süresiz kadro dışı bırakmayı gündeme getireceği öğrenildi.

Zengin'in süresiz olarak kadro dışı bırakılması sonucu, tecrübeli hocanın oyuncuyu kafasından tamamen sildiği düşünülüyor.

ABİ DEYİNCE KENDİMİ BİTİRDİM

Beşiktaş'ta oynarken de Denizli ile tartışan Erkan yıllar evvel, ''Hocaya 'Abi' dedim. Sonra antrenmanlara başladığım zaman Tayfur Hoca beni uyardı. 'Oğlum bak hocaya sen veya abi deme' dedi. 'Ne demem gerekir?' deyince 'Siz veya hocam' diye konuşmam gerektiğini anlattı. Ben tabi yine dayanamadım ve 'Abi' vs demeye devam ettim ve kendimi bitirdim.'' şeklinde açıklama yapmıştı.