Mustafa Denizli: Eskişehirspor Süper Lig'de olacak

Denizli, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son 7 haftaya girildiğini hatırlattı.

Siyah-kırmızılı takımın geçen hafta yaptığı ve 4-2 mağlup olduğu Adana Demirspor maçındaki puan kaybını kimsenin beklemediğini anlatan Denizli, bu ligde benzer sonuçlarla hemen hemen her hafta karşılaşıldığını ifade etti.

BU TAKIM SÜPER LİG'DE OLACAK

Rakiplerinin de puan kaybettiğini dile getiren Denizli, şöyle konuştu:

"Biz bunu değerlendiremedik. Önümüzdeki 7 hafta çok önemli. Eskişehir'e geldiğim ilk günkü düşüncemden asla uzaklaşmadım. Bu takımı ve şehri layık olduğu yere taşımanın hesapları içindeyiz. Şartlar ne olursa olsun bu hesapları da gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sezon Eskişehirspor, Süper Lig'de olacak. Önümüzdeki iki maçta Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda, Sivasspor ile de sahamızda oynayacağız. Bu iki maç bizim için önümüzü görme açısında çok daha net bir tablo ortaya koyacak. Düşüncelerimizi gerçekleştirmek için iki maçta her şeyi ortaya koyacağız."