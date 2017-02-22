Mustafa Denizli: Favorim Beşiktaş

Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, A Spor'a Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, Igor Tudor ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

HERKESİN FAVORİSİ BEŞİKTAŞ

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş daha avantajlı. Şampiyonluk favorisi sadece benim değil futbol kamuoyunun favorisi Beşiktaş...

G.SARAY KAZANMAK ZORUNDA

Derbilerde tahminde bulunmak zordur. Zevkli bir 90 dakika bekliyorum ama sonucunu kestirmek zor. Hiç beklenmedik şeyler olabiliyor. Galatasaray'ın yarışın içinde kalabilmek için kazanmak zorunda. Beşiktaş da istiyor. Sonuç için şu bu olur demek mümkün değil.

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor Türkiye'ye geldiği günden beri, futbol kamuoyunun ilgisini çeken bir isim oldu. Galatasaray her zaman benim için, içinde yetiştiğim önemli bir camia...