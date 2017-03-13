Mustafa Denizli kimdir?

Futbol hayatına İzmir'de başlayan Mustafa Denizli, Galatasaray'da futbol oynamış ve 3 büyük takımla da şampiyonluk yaşamıştır.

FUTBOLCULUK YILLARI

İzmir Altay takımı ile adından söz ettirmeye başlayan teknik direktör, 17 yıl boyunca Altay takımında oynamış ve daha sonra İstanbul klüplerinden teklifler alamaya başlamıştır. 1980 yılında Süper Lig’ de on iki gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. O yıllarda Milli Takıma transfer olan Mustafa Denizli, otuz üç kere Milli Takım formasını üzerinde taşımıştır.

1983 yılında Galatasaray futbol takımına transfer olarak bauda bir yıl boyunca futbol oynamıştır. Takımındaki başarılarından dolayı 1984 yılında Galatasaray yardımcı direktör olarak futbol hayatına devam etmiştir. 1987 yılında Galatasaray teknik direktörü olarak görevine başlamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YILLARI

1987 yılında Galatasaray teknik direktörü olarak görevine başlamıştır. 1989 yılında Galatasaray teknik direktörlüğünden ayrılan Denizli, Almanya 2. Lig takımı Alemania Aechen takımında teknik direktörlüğüne devam etmiştir. 1990 yılı başlarında bu takımdan ayrılarak eski görevi olan Galatasaray teknik direktörlüğüne geri dönmüştür.

Galatasaray teknik direktörlüğüne 4 yıl boyunca devam eden Mustafa Denizli, 1990- 1991 yılında takıma Türkiye Kupasını kazandırmıştır. 1994 yılı itibari ile Galatasaray’ da ki görevi biten Denizli, 2 yıl boyunca Kocaelispor’a teknik direktörlük yapmıştır. 1996- 2000 yılları arasında Milli takıma geri dönerek Milli takımı bu yıllar arasında Avrupa Futbol Şampiyonası’ nda çeyrek finalde oynatarak ilke imza atmıştır.

2000 yılından sonra Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Mustafa Denizli, bu görevi sırasında Fenerbahçe’ye şampiyonluğu tattırmıştır. 2003 yılında Vestel Manisaspor’u çalıştırmaya başlamış fakat 2004 yılında İran takımın da teknik direktörlük görevi üstlenmiştir. 2 yıl boyunca burada görev yaptıktan sonra 2006 yılında yine bir İran takımı olan Persepolis takımına transfer olmuştur. 2008 yılında Beşiktaş’a transfer olan Mustafa Denizli, Beşiktaş takımına da Türkiye kupasını kazandırmıştır.

Aynı yıl içerisinde sağlık problemleri sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. 2011 yılına kadar televizyon programlarında Futbol yorumculuğu yapan Denizli, 2011 yılında daha önce görev aldığı İran takımı Persepolis’ in teknik direktörlüğünü tekrar ele almıştır. 2013 yılının başlarında Azerbaycan takımına transfer olmuş. 2015 yılında da kendi yuvası olan Galatasaray’a Hamza Hamzaoğlu’ndan boşalan teknik dirötörlüğe geri dönmüştür