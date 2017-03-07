Mustafa Denizli: TFF Başkanı olmak istiyorum

Eskişehirspor'un deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olabileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un yanı sıra İran ile Azerbaycan'da çeşitli takımlarda görev yapan ve şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başarılı olması için çalışan Denizli, Türk futbolu, Süper Lig, A Milli Takım ve Eskişehirspor hakkında açıklamada bulundu.

BİR GÜN YAPMAMIZ GEREKEBİLİR

Türkiye'de futbolla ilgili her birimde görev yaptığını vurgulayan 67 yaşındaki Denizli, "TFF'ye başkanlık yapmamızı gerektirecek bir gün gelebilir. TFF başkanlığı gibi bir düşünce ortaya çıkarsa, bir gün çıkar mı onu da bilmiyorum, futbolun her kademesinde görev yapan insanlarız, bundan sonra da yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

DİLMEN DE ADAYIM DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftalarda Rıdvan Dilmen de TFF Başkanı olmak istediğini resmen açıklamıştı.