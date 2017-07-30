Mustafa Denizli'den A Milli Takım açıklaması

Fatih Terim'in ayrılığının ardından göreve gelmesi mıuhtemel isimlerden biri olan Mustafa Denizli, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"REDDEDİLEMEYECEK BİR GÖREV"

Teklif gelirse değerlendireceğini belirten Mustafa Denizli; "Milli takımdan şimdiye kadar bana herhangi bir teklif gelmedi. Fikir düzeyinde gündeme gelmiştir. Şunu söyleyebilirim; Milli Takım reddedilemeyecek bir görevdir. Teklif gelirse bunu konuşuruz." dedi.

Fatih Terim'in ayrılığını da değinen Denizli; "Fatih Terim benim çok eski ve yakın arkadaşım. Terim'in zaman zaman patlamaları oluyor. Hepimiz için geçerli. Fatih Terim saha dışında yaşananlardan dolayı Milli Takım'ı bıraktı. Şu anda çok üzerine gidiliyor." şeklinde konuştu.