Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay görevinden ayrıldı. Kasımpaşa karşısında 3-2 mağlup olan Başkent temsilcisinde tecrübeli teknik adam maç sonrası yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı.

GÖREVİ BIRAKIYORUM

Tecrübeli teknik direktör Akçay maç sonunda "İyi oynadığımızı düşündüğüm bir maçtı. Mücadele ve pozisyon açısından iyiydik. Ölü toplarda sorunlarımız sürüyor. Bu durum saha içerisinde bize yara veriyor.

Bizim için sıkıntı yaratıyor. Oyuncularımı kutluyorum çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bazen iyi oyansanız da istediğiniz sonuçları alamıyoruz. Şu andan itibaren de kulübün önünü iyi görebilmesi açısından görevimi bırakıyorum." şeklinde konuştu.