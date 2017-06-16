Nabil Dirar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Nabil Dirar için Monaco ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin Nabil Dirar açıklaması;

"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar'ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar'ın sağlık kontrolleri İstanbul'da gerçekleşecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

BONSERVİSSİZ GELECEK

Sözleşmesinde 1 yıl kalan Nabil Dirar'ın isteği üzerine bonservisinde kolaylık sağlayan Monaco'nun, oyuncunun da talebi üzerine bonservissiz olarak göndermeyi kabul ettiği öğrenildi.

31 yaşındaki Nabil Dirar'ı İstanbul'a getirecek olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak 3 yıllık kontrata imza atacak ve ardından tatil için Türkiye'den ayrılacak.