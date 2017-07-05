Nabil Dirar İstanbul'da

THY'nin tarifeli seferiyle saat 00:35'da Brüksel'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Faslı futbolcuyu bir tercüman karşıladı.

POLİS EŞLİK ETTİ

Havalimanında Galatasaraylı taraftarların bulunması ve Galatasaraylı Wesley Sneijer'in geldiği saate denk gelmesi nedeniyle futbolcuya spor polisi aracına kadar eşlik etti.

3 ART 1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Daha önce Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nabil Dirar ve takımı Monaco ile yapılan görüşmeler sonucu, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda prensip anlaşması sağlanmıştır. Resmi transfer sezonu açıldıktan sonra Nabil Dirar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.