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Nabil Dirar'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Monacolu futbolcu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takım transfer olacağını ağzından kaçırdı.

Nabil Dirar'dan Fenerbahçe itirafı
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Monaco'nun etkili futbolcusu Nabil Dirar'dan Fenerbahçe açıklaması...

Bu konuda ilk kez konuşan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, Fransız medyasına Fenerbahçe'ye transferinin ileri bir noktada olduğunu söyledi.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Sorular karşısında bu gelişmeyi daha fazla gizleyemeyen Dirar için Fransa'nın Borsarama Dergisi, "Dirar ağzından kaçırdı, demek ki transfer bitme noktasına gelmiş" yazdı.

Bu transferin an meselei olduğunu belirten dergi, Fenerbahçe'nin Valbuena ile birlikte Nabil Dirar transferini de bitirmek üzere olduğunu yazdı.

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