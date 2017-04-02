Nabil Fekir İstanbul deplasmanından çekiniyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda temsilcimiz Beşiktaş'la karşılaşacak Olympique Lyon'da forma giyen Nabil Fekir, UEFA'nın resmi sitesine turla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL ZOR OLACAK

Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu ve özellikle büyük bir taraftar gücüne sahip olduğunu belirten Fekir, İstanbul'da kendilerini zor bir atmosferin beklediğini söyledi.

TÜRK TARAFTARLAR ÇOK İYİ

"Beşiktaş'ın büyük bir taraftar gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Tribün atmosferi Beşiktaş için önemli bir silah. Bu yüzden evimizde oynayacağımız ilk maçta kazanmak bizim için önemli. İstanbul'daki rövanşta zorlu atmosferde bu avantajımızı kullanmak zorundayız. Türk taraftarlarını hakkında daha önce bazı şeyler duymuştum. Videolar izledim. Gerçekten çok iyi atmosfer oluşturuyorlar. Zor bir rakiple karşılaşacağız.''