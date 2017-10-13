Nadal Şanghay'da yarı finalde

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, geçen hafta Çin Açık yarı finalinde mağlup ettiği Bulgar Dimitrov ile bu kez çeyrek finalde karşılaştı.

ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı tenisçisi Dimitrov'u 2 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Nadal, bu sezon üst üste 15. maçını kazandı.

İspanyol tenisçi, yarı finalde turnuvanın 4 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile maça çıkacak.