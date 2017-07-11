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Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

Rafael Nadal dün Gilles Muller'e yenildiği maçın ardından kortu terk etmemesi seyirciler tarafından takdir gördü.

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 34 yaşındaki Lüksemburg'lu rakibi Gilles Muller ile 12 bin kapasiteli 1 numaralı korta karşılaştı.

NADAL KAYBETTİ

4 saat 48 dakika süren karşılaşmayı Gilles Muller, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 ve 13-15'lük setlerle 3-2 kazanmayı başardı.

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı VİDEO

EFSANE OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Öte yandan İspanyol tenisçi, kaybettiği maçın ardından rakibini bekleyerek kortu terk etmedi.

Nadal'ın bu davranışı tenis otoriteleri tarafından rakibe "saygı" ve efsaneler arasına adını yazdırma olarak yorumlandı.

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