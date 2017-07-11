İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 7'nci gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 34 yaşındaki Lüksemburg'lu rakibi Gilles Muller ile 12 bin kapasiteli 1 numaralı korta karşılaştı.
NADAL KAYBETTİ
4 saat 48 dakika süren karşılaşmayı Gilles Muller, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 ve 13-15'lük setlerle 3-2 kazanmayı başardı.
Nadal'ın rakibine duyduğu saygı VİDEO
EFSANE OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Öte yandan İspanyol tenisçi, kaybettiği maçın ardından rakibini bekleyerek kortu terk etmedi.
Nadal'ın bu davranışı tenis otoriteleri tarafından rakibe "saygı" ve efsaneler arasına adını yazdırma olarak yorumlandı.