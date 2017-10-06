Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu.

KARACİĞER PARÇASI NAKLEDİLDİ

Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi.

Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alındı.Donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledildi.

Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı VİDEO

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

8 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi. Süleymanoğlu, 25 Eylül'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Yalçın Polat: "8 saat süren ameliyat başarılı geçti. Naim birkaç gün yoğun bakımda kalacak. Naim Süleymanoğlu bize milletimizin emanetiydi. Bugüne kadar çok büyük işler başardı. Bundan sonra da başarmaya devam edecek. Bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacak." dedi.

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