Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu (50), 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; 6 Ekim'de de milli halterciye Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakledilmişti. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi.

Karaciğer nakliyle ilgili taburcu edilebilecek durumda olan milli halterci epilepsi geçirdi.

FELÇ RİSKİ VAR

Nöroloji doktorları, Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguluyor. Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişleme ve genişlemeye bağlı kanamalar var. Bilinci yarı açık olan Naim'in felç riski de bulunuyor.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HALTERCİSİ

Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Naim, 1988'de Time dergisine kapak oldu.