Nainggolan: Juventus'tan nefret ediyorum

Serie A liderine karşı İtalya'da yükselen antipatikliği, Roma'nın yıldızı ileri bir boyuta taşıdı.

Roma'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Juventus hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı.

JUVE'DEN NEFRET EDİYORUM

Bir Roma taraftarıyla yaptığı konuşma kameralara yansıyan Nainggolan, "Sorun ne biliyor musun? Doğduğum günden beri Juventus'a karşıyım. Şaka yapmıyorum. Daha Cagliari'ye transfer olmadan önce bile, onlardan nefret ediyordum. Cagliari'ye geldiğim andan itibaren de Juve'yi mağlup etmek için elimden geleni yaptım." diye konuştu.

Rakiplerine neden böylesine bir nefret duyduğuna da açıklık getiren 28 yaşındaki futbolcu, "Çünkü onlar sürekli penaltı veya frikiklerle maç kazanıyorlar. Bu kadar kollanan bir takımı yenme ihtimalini artırmak için Roma'ya geldim." dedi.