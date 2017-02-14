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Nakoulma resmen Nantes'ta

Ülkemizde Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor formalarını giyen Nakoulma, Fransa'nın Nantes Kulübü'ne transfer oldu.

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Nakoulma resmen Nantes'ta

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nantes, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burkina Fasolu Prejuce Nakoulma'yı basına tanıttı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan Nakoulma'nın 22 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

MERSİN VE KAYSERİ'DE OYNAMIŞTI

Profesyonel kariyerine ülkesinde başlayan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 2014-2016 yıllarında sırasıyla Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor takımlarında forma giydi.

Nakoulma, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olan Burkina Faso formasıyla turnuvada 2 gol kaydetmişti.

Portekizli Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Nantes, 20 takımın mücadele ettiği ve 25 haftası geride kalan Ligue 1'de topladığı 29 puanla 12. sırada yer alıyor.

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