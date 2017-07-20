Napoleoni: Cengiz'i Roma'ya ikna ettim

Başakşehirli Stefano Napoleoni, İtalyan basınına verdiği röportajda önemli bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz günlerde Roma'ya transfer olan takım arkadaşı Cengiz Ünder'in sarı-kırmızılı ekibe transferindeki etkisini gözler önüne serdi.

ROMA'YI ANLATTIM

Roma doğumlu olan Napoleoni, 17 yaşındaki futbolcuya İtalyan ekibine gitmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirterek "Takımdaki son günlerinde kendisiyle konuştum. Roma'yı seçmesi için bastırdım. Sarı-kırmızılı ekipteki ortamı anlattım" diye konuştu.

CİTY ISRARCIYDI

Manchester City'nin de oyuncuyu istediğine dikkat çeken tecrübeli forvet şöyle devam etti: "City ısrarcıydı ancak sonunda Roma ikna etti. Monchi bu transferi yaparak önemli bir iş gerçekleştirdi. Bence Cengiz orada bir yıldız olacak. Çok genç olmasına karşın fark yaratacaktır."