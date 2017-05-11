Napoli başkanından Arda Turan açıklaması

Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, takımın teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, İngiliz ekibi Manchester United'ı 27 yıl çalıştıran Alex Ferguson gibi uzun süre görevinde kalmasını istediğini söyledi. Laurentiis, Arda Turan transfer iddialarına da yanıt verdi.

Napoli'nin deneyimli teknik adamı Sarri'ye gelen tekliflere kapalı olduklarını anlatan De Laurentiis, "Sarri'yi, İngiliz ekibi Manchester United'ı 1986-2013 yıllarında çalıştıran Alex Ferguson gibi uzun bir projede Napoli'nin başında görmek isterim." şeklinde konuştu.

ARDA TURAN YORUMU

Barcelona'dan ayrılabileceği iddiaları İspanyol basınında yer alan Arda Turan ya da bir başka Türk futbolcuyu kadroya katıp katmayacakları sorusuna De Laurentiis, "İhtiyaç olması halinde bu durum, o zamanki şartlara göre değerlendirilir, transfer görüşmeleri yapılabilir." diye görüş belirtti.

"NAPOLİ'Yİ SATMAK İÇİN NEDEN GÖRMÜYORUM"

De Laurentiis, Napoli'yi satmayı düşünmediğini kaydetti. İtalya'nın önde gelen iş adamlarından Massimo Moratti'nin Inter'i, Silvio Berlusconi'nin ise Milan'ı Çinli yatırımcılara sattığının hatırlatılması üzerine, "Bu kulübe, şehir için önemli bir girişim gözüyle bakıyorum. Kulübü üçüncü kişilere satmayı düşünmüyorum. 40 yıldır film yapım şirketimi elden çıkarmadıysam, gelecekte de Napoli'yi satmak için bir neden görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.